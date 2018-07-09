إنجلترا تواجه كرواتيا بزي جديد

يستعد المنتخب الإنجليزي، للظهور في نصف نهائي كأس العالم، للمرة الأولى منذ 28 عامًا، حيث سيواجه يوم الأربعاء المقبل، نظيره الكرواتي في موسكو.

وفي هذا الصدد، قالت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، إن المنتخب سيرتدي الزي الأبيض الكامل، للمرة الأولى في مونديال 2018، عندما يلتقي كرواتيا، بينما سيلعب حارس المرمى باللون الأصفر.

وسيضطر المنتخب الكرواتي للعب بزيه الثاني، أمام إنجلترا، حيث لن يرتدي القميص التقليدي، المميز بالمربعات الحمراء والبيضاء.

وارتدى المنتخب الكرواتي الزي الثاني، في المباريات الأربع الأخيرة بالمونديال، والذي يغلب عليه اللونان الأسود والأزرق.