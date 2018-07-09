صحف بريطانيا “تلغي” يوم الأربعاء

أشادت الصحف الإنجليزية، الأحد، ببلوغ منتخب بلادها لكرة القدم الدور نصف النهائي لكأس العالم للمرة الأولى منذ 1990، معتبرة أن الأربعاء المقبل سيكون يوما “ملغى” لانشغال المشجعين بمتابعة المباراة مع كرواتيا.

وفاز منتخب “الأسود الثلاثة” على السويد السبت 2-صفر في الدور ربع النهائي، ليضمن أبطال العالم 1966 بلوغ الدور نصف النهائي على الأقل للمرة الثالثة في تاريخهم، والأولى بعد انتظار دام 28 عاما.

ويلتقي المنتخب الإنجليزي نظيره الكرواتي الأربعاء في الدور نصف النهائي، بعدما أقصى الأخير منتخب البلد المضيف بركلات الترجيح 4-3 (بعد التعادل 1-1 في الوقت الأصلي و2-2 في الوقت الإضافي).

وقالت صحيفة “ذا صن” الصادرة الأحد، في عنوانها: “الأربعاء ملغى!! المشجعون يحتفلون بجنون مع بلوغ (الأسود الثلاثة) نصف نهائي كأس العالم للمرة الأولى منذ 28 عاما”.

وكتبت صحيفة “ميل أون صنداي” على موقعها الإلكتروني: “الحلم يتواصل! إنجلترا في حالة من النشوة”، منوهة بأداء لاعبي المدرب غاريث ساوثغيت، لاسيما حارس المرمى جوردان بيكفورد و”تصديه البطولي” لأكثر من محاولة سويدية خطرة السبت، كانت كفيلة بتغيير نتيجة المباراة.

وأعادت صحيفة “ذا صنداي ميرور” صياغة كلمات أغنية كان يرددها المشجعون الإنجليز لدى استضافة بلادهم كأس أوروبا 1996 (بلغ المنتخب الدور نصف النهائي حينها أيضا).

وكتبت الصحيفة: “إنجلترا هي في نصف نهائي كأس العالم… هل يشهد هذا الصيف فعلا عودة كرة القدم إلى منزلها؟”، في إشارة إلى تتويج المنتخب بكأس العالم، وفق ما ذكرت وكالة فرانس برس.

واعتبرت صحيفة “صنداي تلغراف” أن ساوثغيت الذي يعتمد على لاعبين غالبيتهم من الشباب “حرر إنجلترا، والآن على طموحات البلاد أن تكون أعلى مما كانت عليه في 1990″، أي الذهاب حتى النهائي على الأقل.

وكانت إنكلترا قد خسرت في نصف نهائي مونديال إيطاليا 1990 في الدور نصف النهائي بركلات الترجيح أمام ألمانيا الغربية، التي توجت باللقب بفوزها في النهائي على الأرجنتين (1-صفر).

وقارنت الصحيفة بين ساوثغيت، اللاعب الدولي السابق البالغ من العمر 47 عاما، ومدرب المنتخب في مونديال 1990 “السير” بوبي روبسون.

وقالت: “أوجه التشابه بين ساوثغيت والسير بوبي مفاجئة. كلاهما مثال للتواضع والمراعاة والتعاضد (…) مثل روبسون، حقق ساوثغيت النجاح عبر اعتماد 3 مدافعين في الخلف، وتشجيع حرية التعبير ودعم الشباب”.