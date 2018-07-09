الكويت والصين.. توقيع 7 اتفاقيات مشتركة

بحضور حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه وفخامة الرئيس شي جين بينغ رئيس جمهورية الصين الشعبية الصديقة تم عصر اليوم في قصر الشعب بالعاصمة الصينية بكين مراسم التوقيع على اتفاقيات ثنائية بين دولة الكويت وجمهورية الصين الشعبية الصديقة وهي كما يلي: 1. مذكرة تفاهم بشان اقامة الية للتعاون بين حكومة دولة الكويت وحكومة جمهورية الصين الشعبية وقعها عن الجانب الكويتي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح وعن الجانب الصيني مستشار الدولة ووزير الخارجية وانغ يي.

2. الاطار العام للتعاون الثنائي بين دولة الكويت وجمهورية الصين الشعبية وقعها عن الجانب الكويت وزير الشؤون الاجتماعية والعمل ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية هند صبيح الصبيح وعن الجانب الصيني نائب رئيس لجنة التنمية والاصلاح تشانغ يونغ.

3. مذكرة تفاهم بين حكومة دول الكويت وحكومة جمهورية الصين الشعبية في مجال التجارة الالكترونية وقعها عن الجانب الكويتي وزير التجارة والصناعة خالد ناصر الروضان وعن الجانب الصيني ممثل التجارة الدولية ونائب وزير التجارة فو زوينغ.

4. بروتوكول بشأن التعاون في مجال الصناعة الدفاعية بين وزارة الدفاع بدولة الكويت وهيئة الدولة للعلوم والتكنولوجيا والصناعة للدفاع الوطني بجمهورية الصين الشعبية وقعها عن الجانب الكويتي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح وعن الجانب الصيني رئيس هيئة الدولة للعلوم والتكنولوجيا والصناعة للدفاع الوطني جان كو جيان.

5. الاطار العام لاتفاقية تعاون بين مؤسسة البترول الكويتية والمؤسسة الصينية للتأمين على الصادرات والائتمان (sinosure)وقعها عن الجانب الكويتي الرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول الكويتية نزار العدساني وعن الجانب الصيني رئيس المؤسسة الصينية للتأمين على الصادرات والائتمان وانغ تينغكي.

6. مذكرة تفاهم في مجال تشجيع الاستثمار المباشر بين هيئة تشجيع الاستثمار المباشر لدولة الكويت والمجلس الصيني لترويج التجارة الدولية لجمهورية الصين الشعبية وقعها عن الجانب الكويتي مدير عام هيئة تشجيع الاستثمار المباشر الشيخ الدكتور مشعل جابر الاحمد الصباح وعن الجانب الصيني رئيس المجلس الصيني لترويج التجارة الدولية جيانغ زينغوي.

7. مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات وشركة هاواوي للتكنولوجيا بشأن تطبيق المدن الذكية لمشروع مدينة الحرير وبوبيان وقعها عن الجانب الكويتي رئيس مجلس الادارة والرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات سالم مثيب الاذينة وعن الجانب الصيني رئيس هاواوي للتكنولوجيا اليانغ هوا.