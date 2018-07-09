كأس السوبر الإسباني يقام في مباراة واحدة والمغرب مرشحة لاستضافتها

أعلن الاتحاد الإسباني الملكي لكرة القدم إقامة بطولة (كأس السوبر الإسباني) التي ستجمع بين (برشلونة) و(إشبيلية) في مباراة واحدة وليس بنظام الذهاب والإياب مقترحا اقامتها في (طنجة) المغربية.

وقال الاتحاد في بيان اليوم الاثنين ان المباراة ستعقد في 12 أغسطس المقبل موضحا ان مجلس إدارة النادي اتخذ القرار بشكل استثنائي هذا العام بسبب ضيق الجدول الزمني للمسابقات ولاحترام مواعيد استراحة اللاعبين.

وأضاف ان المباراة ستعقد في ملعب محايد مشيرا في هذا السياق إلى اقتراح مجلس الإدارة مدينة (طنجة) المغربية بسبب الظروف الجوية المثلى وتجنب درجات الحرارة العالية فيما أوضح ان ذلك الخيار مازال قيد المناقشة.

وبذلك يضع الاتحاد نهاية للأزمة بشأن موعد إقامة البطولة حيث كانت مباراتا الذهاب والإياب مقررتين يومي 11 و14 أغسطس في بداية الأمر غير ان تأهل (إشبيلية) للدوري الأوروبي تسبب في تغييرها للخامس من أغسطس و12 أغسطس على الترتيب ثم قبل (برشلونة) نظام المباراة الواحدة منذ أيام ورفضه (إشبيلية).