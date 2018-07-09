بيان حزب المحافظين المدني إثر صدور أحكام التمييز #قضية__دخول_المجلس

أصدر حزب المحافظين المدني البيان التالي اثر صدرر أحكام محكمة التمييز في “قضية دخول المجلس”:

بسم الله الرحمن الرحيم

▪ تابعنا في حزب المحافظين المدني تناول محكمة التمييز لقضية دخول مجلس الأمة بإهتمام بالغ …

كما أننا تلقينا الأحكام الصادرة بالبراءة وعدم النطق بالعقاب للبعض من المتهمين بإرتياح وقد آلمنا كثيراً أحكام الإدانة للبعض الآخر لعدم توافر أي قصد جنائي للمحكوم عليهم .

– كما أننا نؤكد على إحترامنا لأحكام القضاء في كل الاحوال

ونشير إلى ضرورة الأخذ بها بشكل عام ، مما شأنه حفظ الحقوق و المساهمه في تحقيق الأمن المجتمعي ودرأ المفاسد .

– المحافظين المدني … يهيب بالكيانات السياسية والتنظيمات المدنية تحمل المسوؤليه وحمل الأمانة التي على عواتقهم والسير في طريق الإصلاح عبر البناء لا الهدم ، والذي لا يكون أو يستوي إلا بالتكاتف والتقارب و تقبل الأخر ونبذ الفرقه ، والحد من سيطرت الفكر الإنتخابي وهيمنة خطاب <<الغفله>> المتمثل بالعشوائية في الطرح والجماهرية والتعبويه الغير مدروسة ، وأن يسود خطاب <<الصحوة>> القائم على أساس فكري وعلمي سليم … تحقيقاً لإرادة الشعب في التغير من خلال النخب التي تحمل آماله وطموحاته لتعبر به الممرات التأريخية كسائر شعوب العالم المتقدم .

ختاماً : إن الكويت اليوم بأمس الحاجة للتلاحم وفتح صفحه وطنيه جديده وطي الكثير من الخلافات السياسيه والاختلافات الفكريه في ظل إقليم بأكمله على صفيح ساخن وعالم يعج بالإضطرابات مما يشكل إلزاماً على كل من المعنيين في السلطة والفعاليات السياسية تحمل المسؤوليات التأريخية والخروج بمشروع إصلاح متكامل يدفع بإتجاة المزيد من الحريات والمكتسبات الشعبية ، ويكون من بعد الله هو المحقق لإزدهار البلاد وحفظ مستقبلها .

حفظ الله الكويت وشعبها من كل مكروه ..

المكتب السياسي

الموافق يوم الأثنين

٢٥ شوال ١٤٣٩ هجري

2018/7/9 ميلادي