وفيات الاثنين 9 يوليو 2018

عبدالله حمد محمد المحمد، «80 عاماً»، شيع، للرجال: الرقة، ق4، ش8، م73، للنساء: العدان، ق2، ش14، م6، ت: 66202603 – 97363031.

جميلة سعد مبارك المطيري، أرملة هجاج جربوع العدواني، «63 عاماً»، شيعت، للرجال: العمرية، ديوان العدواني، مقابل نادي التضامن، للنساء: الفردوس، ق2، ش1، ج3، م3، ت: 66044646 – 50883356.

أحمد حسين دشتي، «68 عاماً»، شيع، للرجال: حسينية البلوش/ الجابرية، للنساء: بيان، ق12، ج5، م21، حسينية الائمة الاثنى عشر، بجانب مسجد الإمام الحسن، ت: 60766760.

جاسم محمد حسن جمال، «72 عاما»، شيع، للرجال: حسينية سيد محمد/ سلوى، للنساء: بيان، ق11، ش1، ج55، م15، ت: 96663988.

عوض عويض عوض الديحاني، «27 عاماً»، شيع، للرجال: عبدالله المبارك، ق3، ش305، م35، للنساء: الرابية، ق1، ش37، م4، ت: 99499747.

فضيلة أحمد يوسف الفيلكاوي، زوجة فهد حسن إلياس الفيلكاوي، «55 عاماً»، التشييع التاسعة صباح الثلاثاء، للرجال: المنقف، ق1، ش111، م12، للنساء: القصور، ق7، ش35، م34، ت: 99061860 – 99363231.