فيفا يفاجئ الجميع بحكم مباراة فرنسا وبلجيكا

أبو ظبي – سكاي نيوز عربية اختار الاتحاد الدولي لكرة القدم، (فيفا) الحكم أندرياس كونيا، من الأوروغواي، لقيادة المباراة الأولى في الدور نصف النهائي لكأس العالم في روسيا، والتي تجمع بين فرنسا وبلجيكا، الثلاثاء، في مدينة سان بطرسبورغ.

وقد يبدو قرار الفيفا مفاجئا لكون المنتخب الفرنسي أخرج نظيره الأوروغوياني من الدور ربع النهائي (2- 0)، إلا أن قوانين الاتحاد الدولي لا تمنع ذلك.

وكان الحكم الأرجنتيني، نستور بيتانا، قد قاد مباراة فرنسا والأوروغواي في الدور ربع النهائي، علما بأن بلاده أقصيت على يد المنتخب الفرنسي في الدور الـ8 النهائي (3-4).

وبموجب أنظمة بطولات من هذا النوع يقيمها الفيفا، يستبعد بشكل تلقائي الحكام، الذين يحملون جنسية المنتخبات، التي تتقدم إلى الأدوار النهائية.

ويبقى الاعتماد على حكام اختيروا في بداية البطولة، ولم تتأهل منتخبات بلادهم.