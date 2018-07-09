استقالة وزير الخارجية البريطاني

استقال وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون، الاثنين، بعد أيام من توصل رئيسة الوزراء تيريزا ماي إلى موافقة وزراء كبار بشق الأنفس على استراتيجية للخروج من الاتحاد الأوروبي.

وجاء في بيان صادر عن مكتب ماي، “قبلت رئيسة الوزراء بعد ظهر اليوم استقالة بوريس جونسون من منصب وزير الخارجية. سيعلن قريبا عن اسم من سيخلفه. وتشكر رئيسة الوزراء بوريس على عمله”.

وتأتي استقالة جونسون بعد يوم من استقالة وزير شؤون الانسحاب من الاتحاد الأوروبي ديفيد ديفيز.

واختارت الحكومة البريطانية وزير الإسكان السابق، دومينيك راب، لتولي مسؤولية التفاوض للخروج من الاتحاد الأوروبي بعد استقالة ديفيز .