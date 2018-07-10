“المعلومات المدنية” الكويتية تفوز بجائزة الإبداع في تطبيقات نظم المعلومات الجغرافية

فازت الهيئة العامة للمعلومات المدنية الكويتية بجائزة الإبداع في تطبيق نظم المعلومات الجغرافية خلال مشاركتها في مؤتمر مستخدمي نظم المعلومات الجغرافية المقام حاليا في سان دييغو بالولايات المتحدة الأمريكية.

وأعرب المدير العام للهيئة مساعد العسعوسي في اتصال هاتفي مع وكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم الثلاثاء عن سعادته بتسلمه هذه الجائزة التي تعتبر دليلا على أن الجهود التي تبذلها الهيئة في تطويع التكنولوجيا لخدمة الكويت تسير في الاتجاه الصحيح.

وقال العسعوسي إنه تم منح هذه الجائزة تقديرا لجهود الهيئة العامة للمعلومات المدنية في استخدام نظم المعلومات الجغرافية وتطبيقها ودمجها مع التقنيات الحديثة كتعلم الآلة (Machine Learning) والذكاء الاصطناعي (Artificial Intelligence).

وأوضح أن هذا الإنجاز تحقق بفضل الاستثمار الأمثل للكوادر الوطنية واستثمار أفضل الخبرات في هذا المجال والتي أثمرت رفع اسم دولة الكويت في هذا المحفل العالمي المهم.

وذكر أن هذا الإنجاز يعد دافعا إضافيا لبذل مزيد من الجهود والتعاون مع الجهات الحكومية في دولة الكويت لتقديم المزيد وبالشكل الذي يحسن من مستوى الخدمات المقدمة من جهات الدولة المختلفة بالشكل الذي يخدم المواطن والمقيم.

وبين أن الهيئة لديها النظام الذي يمكنها من أداء دورها بشكل مميز باستخدام أفضل التقنيات وأحدثها في الدمج بين الخرائط وبيانات المباني والجهات الموجودة في نظام المعلومات المدنية.

ولفت العسعوسي إلى أن نظام المعلومات الجغرافية يوفر سهولة التعرف والاستدلال على كل أنواع المباني والوحدات السكنية والحكومية والتجارية والخدماتية بالإضافة إلى القسائم الزراعية والصناعية والرياضية والشاليهات وغيرها.

وأكد أن هذا النظام لا تقتصر فائدته على الهيئة فقط بل تمتد إلى الجهات الحكومية الأخرى لاتساع نطاق الخرائط المشمولة به إذ تقوم الهيئة من خلاله بدعم الجهات الحكومية المختلفة.

وأشار العسعوسي إلى أن النظام يوفر أيضا سهولة تحديد الأماكن على الخريطة من خلال إدخال العنوان التفصيلي أو جزء منه أو إدخال الرقم الآلي للعنوان الموجود على المبنى أو المطبوع خلف البطاقة الذكية.

وأكد حرص الهيئة على بناء وتأهيل الكوادر الوطنية في شتى المجالات والاطلاع على آخر التطورات التكنولوجية في عامل التقنيات الحديثة وخصوصا في مجال نظم المعلومات الجغرافية والتي تتميز بها الهيئة.

يذكر أن هذه الجائزة يتم منحها للمرة الأولى خلال المؤتمر المقام في الفترة من 9 إلى 13 يوليو الجاري وحضره نحو 18 ألف مشارك من مختلف دول العالم.

وتسلم الجائزة المدير العام للهيئة مساعد العسعوسي من مؤسس وصاحب شركة (esri) العالمية جاك دانجرموند والتي تعد اكبر شركة في هذا المجال على مستوى العالم.