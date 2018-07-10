رونالدو يوقع عقدا رسميا بـ”الدم” في إيطاليا

أعلنت رابطة التبرع بالدم الإيطالية عن توقيعها عقدا مع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، لاعب فريق ريال مدريد الإسباني، وذلك للترويج لحملة خاصة بالتبرع بالدم.

وأوضحت صحيفة “غازيتا ديللو سبورت” الإيطالية، أن هذا الإعلان كان مفاجئا رغم أن رونالدو اعتاد الترويج لحملات التبرع بالدم خلال السنوات الماضية، إذ أن التوقيع مع شركة إيطالية يؤكد بأنه اقترب لصفوف يوفنتوس الإيطالي أكثر من أي وقت مضى. ونشرت رابطة التبرع بالدم الإيطالية، بيانا صحفيا تؤكد فيه توقيع صاروخ ماديرا على العقد للترويج لهذه الحملة.

وستظهر صورة النجم البرتغالي في عدد من الملصقات الإعلانية التي تحث الناس على التبرع بالدم، كما ستصدر الجمعية مقطع فيديو لمهاجم ريال مدريد يشرح فيه أهمية فعل ذلك،وفق ما نقلت “يوروسبورت”. وكان خورخي مينديز، وكيل أعمال رونالدو، قد أبلغ إدارة ريال مدريد رسميا، بعرض يوفنتوس الإيطالي لضم قائد منتخب البرتغال، مقابل 100 مليون يورو.