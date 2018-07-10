السعودية: إعداد وثيقة تُلزم المؤثرين في “مواقع التواصل” بالحصول على رخصة

تستعد وزارة الإعلام لإصدار وثيقة تُلزم المؤثرين في مواقع التواصل بالحصول على رخصة في حال ممارستهم أنشطة إعلامية عبر حساباتهم، على أن يتم تجديد الرخصة سنوياً لضمان التزام هؤلاء المؤثرين بالمصداقية والموضوعية.

ومن المقرر أن تضع الوثيقة الجديدة لتنظيم عمل المؤثرين في مواقع التواصل الاجتماعي ضوابط تنص على الالتزام بالمعايير الأخلاقية والقيم الدينية والعادات الاجتماعية.

وقال المتحدث الرسمي لوزارة الإعلام الدكتور عبدالله المغلوث ‘‘إن وزير الإعلام وجه بالعمل مع الجهات ذات العلاقة للإعلان عن رخصة المؤثرين، لضمان تثقيف المستهلكين والتأكيد على أن أي منتج يتم الإعلان عنه يكون واضحا بالنسبة للمتلقي، وليستطيع المتلقي التفريق بين الإعلان وبين التغطية العادية‘‘.

وحول صدور بعض الإساءات للمجتمع من مشاهير مواقع التواصل، أكد المغلوث أن الوزارة تعمل في المقام الأول على خدمة المتلقي في المملكة، مشيراً إلى أنه سيتم منع أي تعديات تجاوزات أخلاقية.

وأشار إلى أن بعض المؤثرين، لا يراعي حساسية بعض المواضيع ولا يهتم بالمادة التي يقدمها أو المنتج الذي يعلن عنه، مؤكداً أن الرخصة ستعمل على تقنين هذه المسألة.