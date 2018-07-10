وفيات الثلاثاء 10 يوليو 2018

أمينة عبدالله حسن عبدالله، «66 عاماً»، شيعت، للرجال: الشعب، ديوان الكنادرة، للنساء: بيان، ق8، الشارع الأول، م12، ج1، ت: 99506013 – 97886789 – 97588496.

وسمية سعد اللافي، زوجة، محمد مبارك المضاحكة، «59 عاماً»، شيعت، للرجال: ضاحية عبدالله السالم، ق2، شارع حمود النصف، م 29 ديوان المضاحكة، للنساء: الأندلس، ق11، ش6، م179 مقابل المسجد، ت: 50325559 – 60377789 – 66116303.

فهد راشد مجبل العريفان، «57 عاماً»، شيع، الجهراء القديمة، ق1، شارع عبدالله بن جدعان، م41، ت: 55828281 – 50998065.

معصومة عيسى يوسف، أرملة، ناصر طاهر العليوي، «84 عاماً»، شيعت، للرجال: غرب مشرف – مسجد الوزان، للنساء: الرميثية، حسينية أم البنين الأربعة، ق9، شارع أسامة بن زيد، ج93، م38، ت: 99291101 – 99267897.

عبدالله تركي سليمان الفصام، «76 عاماً»، شيع، للرجال: ضاحية عبدالله السالم، ق3، شارع بن عباس، م27، للنساء: مشرف، ق3، الشارع الأول، م34، ت: 99882616 – 25385068.