بوغبا يهدي فوز فرنسا إلى أطفال الكهف

أهدى الفرنسي بول بوغبا، تأهل منتخب بلاده لنهائي بطولة كأس العالم لكرة القدم في روسيا إلى أطفال الكهف في تايلاند. وفي تغريدة على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر» مرفقة بصورة لأطفال الكهف، قال بوغبا «هذا الانتصار يذهب إلى أبطال اليوم، أيها الأولاد المحبوبون، أنتم أقوياء جدًا».

ويخضع 9 أطفال من مجموع 12 (بالإضافة إلى مدربهم) أنقذوا من الكهف للحجر الصحي في المستشفى لمعرفة ما إذا كانوا يحملون أمراضاً معدية، فيما يتم علاج اثنين منهم بسبب حالات التهاب رئوي، (بينما المدرب وأحد الفتية في حالة جيدة). وينتمي الأطفال، الذين تترواح أعمارهم بين 11 و16 عامًا، إلى فريق كرة قدم يسمى «وايلد بورز».

وعلق الأطفال، في 23 يونيو/حزيران الماضي، خلال رحلة استكشافية بصحبة مدربهم داخل الكهف في مدينة «شيانغ راي» شمالي البلد الآسيوي. قبل أن يعثر عليهم فريق إنقاذ بريطاني، في 2 يوليو/تموز الجاري، بعد أن حاصرتهم المياه لمدة 10 أيام داخل الكهف. وتولى عملية الإنقاذ نحو 90 غواصًا محترفًا؛ بينهم 40 من تايلاند، و50 غواصًا أجنبيًا.