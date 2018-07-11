ميسي يطلب من ادارة برشلونة التعاقد مع 4 لاعبين الموسم المقبل

طالب الأرجنتيني “ليونيل ميسي” مهاجم فريق برشلونة الإسباني، إدارة النادي بالتعاقد مع 4 لاعبين جدد خلال موسم الانتقالات الصيفية الحالي.

وبحسب ما كشفت صحيفة “دون بالون” الإسبانية -في تقرير ترجمته “عاجل”- فإن ميسي أرسل إلى إدارة النادي الكتالوني قائمة لاعبين تضم الفرنسي “بول بوجبا” نجم وسط مانشستر يونايتد، والإيطالي “ماركو فيراتي” لاعب باريس سان جيرمان.

وأشارت الصحيفة إلى أن القائمة ضمت أيضًا البوسني “ميراليم بيانيتش” لاعب خط وسط يوفنتوس الإيطالي، والدنماركي “كريستيان إريكسن” لاعب توتنهام الإنجليزي.

وقالت الصحيفة إن ميسي يعتقد أن اللاعبين الجدد سيساهمون كثيرًا في تدعيم صفوف الفريق، وسيعززون قوته لخوض منافسات الموسم المقبل.

ووفق “دون بالون”، فإن المهاجم الأرجنتيني سيعود إلى برشلونة برغبةٍ في تحقيق مكاسب أكثر من أي وقت مضى، بعد خيبة الأمل التي مُني بها في مونديال روسيا.