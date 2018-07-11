كرواتيا تصطدم بأسود إنجلترا

يستعد المنتخب الإنجليزي لمواجهة نارية أمام نظيره كرواتيا، مساء اليوم الأربعاء، على ملعب لوجنيكي في موسكو في إطار مباريات نصف النهائي، لمنافسات مونديال روسيا 2018.

وتعد هذه المباراة في نصف نهائي كأس العالم فريدة من نوعها، وتطلب الأمر صبرًا طويلاً من المنتخبين لبلوغ هذا الدور بعدما تم إقصاؤهما من الوصول للمربع الذهبي عدة مرات في النسخ السابقة.

فالمنتخب الكرواتي انتظر 20 عامًا للعودة لهذا الدور بعد أن بلغه في مونديال فرنسا 1998، بينما كانت المرة الأخيرة لإنجلترا في هذه المرحلة المتقدمة من البطولة قبل 28 سنة في مونديال إيطاليا 1990.

ويعد هذا اللقاء، هو الأول بين الفريقين في كأس العالم، وبالتأكيد سيسفر عن نتيجة تاريخية، فقد تعرضت كرواتيا للهزيمة على يد فرنسا صاحبة الأرض بنسخة 1998، ولم يسبق لها على الإطلاق بلوغ المباراة النهائية.

أما منتخب الأسود الثلاثة وصلوا للنهائي مرة واحدة فقط، وكان ذلك عندما رفعوا كأس البطولة على أرضهم قبل أكثر من نصف قرن من الزمن، في عام 1966.

مشوار منتخب إنجلترا في مونديال روسيا 2018:

وقع المنتخب الإنجليزي في مجموعة تضم منتخبات، بلجيكا، تونس وبنما، وحقق الفوز في أول مباراة له أمام تونس بنتيجة (2-1)، ثم تغلب على بنما بنتيجة (6-1)، وتعرضوا لهزيمة على يد بلجيكا بنتيجة (1-0).

الأسود الثلاثة تأهلوا كثانِ مجموعة ليصطدموا بالمنتخب الكولومبي في منافسات دور الـ16، ويحسم الوقت الأصلي والأشواط الإضافية بالتعادل الإيجابي بنتيجة (1-1)، ويحقق الإنجليز الفوز بركلات الترجيح بنتيجة (4-3).

وفي ربع النهائي ينجح المنتخب الإنجليزي في إقصاء السويد بفوز بهدفين دون رد، ومن ثم يتأهلوا لملاقاة كرواتيا.

مشوار كراوتيا في مونديال روسيا 2018:

نجح المنتخب الكرواتي في تصدر مجموعته التي ضمت منتخبات الأرجنتين، نيجيريا، وآيسلندا.

وافتتحت كراوتيا مشوارها بفوز على نيجيريا بنتيجة (2-0)، ومن ثم فوز على الأرجنتين بثلاثية نظيفة، وعقب ذلك فوز على آيسلندا بنتيجة (2-0).

وفي دور الـ16 تمكن لاعبو كرواتيا من إقصاء الدنمارك في مباراة مثيرة، انتهى وقتها الأصلي بالتعادل الإيجابي بنتيجة (1-1)، ومن ثم امتدت للأشواط الإضافية، ولجأ الفريقان لركلات الترجيح، ليتأهل منتخب كراوتيا بنتيجة (3-2).

التقت كرواتيا عقب ذلك بأصحاب الأرض روسيا في الدور ربع النهائي، وحسم وقت المباراة الأصلي والأشواط الإضافية بتعادل بنتيجة (2-2)، واحتكم الفريقان لركلات الرتيجح ونجحت كراوتيا في الظفر بمقعدها بنصف النهائي بفوز بنتيجة (4-3)، ليصطدموا بالإنجليز في نصف النهائي.