حالة الطقس المتوقعة غداً الخميس 12 يوليو 2018

حالة الطقس المتوقعة ليوم الخميس 12 يوليو 2018
حالة الطقس
نهارًا:
شديد الحرارة والرياح شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة على فترات 20 – 45 كم/ساعة مثيرة للغبار على المناطق المكشوفة و تظهر بعض السحب العالية .
ليلاً:
حار نسبيا والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات 15 – 40 كم/ساعة و تظهر بعض السحب العالية .
الحرارة العظمى: 49°
الحرارة الصغرى: 36°
حالة البحر
نهارًا:
خفيف إلى معتدل الموج يعلو أحيانا
– ارتفاع الموج:
2 – 6 قدم.
ليلاً:
خفيف إلى معتدل الموج يعلو أحيانا
– ارتفاع الموج:
2 – 6 قدم.
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