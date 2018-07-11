حالة الطقس المتوقعة غداً الخميس 12 يوليو 2018

حالة الطقس المتوقعة ليوم الخميس 12 يوليو 2018

حالة الطقس

نهارًا:

شديد الحرارة والرياح شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة على فترات 20 – 45 كم/ساعة مثيرة للغبار على المناطق المكشوفة و تظهر بعض السحب العالية .

ليلاً:

حار نسبيا والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات 15 – 40 كم/ساعة و تظهر بعض السحب العالية .

الحرارة العظمى: 49°

الحرارة الصغرى: 36°

حالة البحر

نهارًا:

خفيف إلى معتدل الموج يعلو أحيانا

– ارتفاع الموج:

2 – 6 قدم.

ليلاً:

خفيف إلى معتدل الموج يعلو أحيانا

– ارتفاع الموج:

2 – 6 قدم.