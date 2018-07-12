الانجليز فخورون بمنتخبهم رغم مرارة الهزيمة امام كرواتيا بمونديال روسيا

على الرغم من مرارة الخسارة التي تجرعها المنتخب الانجليزي بخروجه من دور النصف النهائي لمونديال روسيا على يد نظيره الكرواتي فإن الانجليز يشعرون بالرضا على اداء منتخبهم الذي لم يبلغ هذا الدور منذ كأس العالم عام 1990.

واشادت جميع الصحف البريطانية الصادرة اليوم الخميس بالمستوى اللافت والمميز الذي قدمه لاعبو المنتخب لاسيما ان جميعهم من فئة الشباب اذ خالفوا التوقعات بالوصول الى المربع الذهبي وقضوا في بطولة روسيا على “نحس” الخسارة بضربات الترجيح التي لازمت الانجليز لعقود طويلة.

واعتبرت الصحف ان المستقبل سيكون لهذا المتتخب في البطولات المقبلة بعدما اكتسبوا الآن الخبرة والنفس الطويل في التعامل مع المتطلبات الجسدية والنفسية لنهائيات كأس العالم.

وكتبت الغارديان تقول “لا دموع بعد الان..المنتخب الانجليزي الشاب يستحق التحية ” فيما قالت (التلغراف) “استعدنا الثقة والفرجة مع المنتخب الانجليزي وفوق كل ذلك شكرا للمدرب غاريث ساوثغايت”.

وعنونت صحفية (تايمز) العريقة صفحتها الرئيسية بعنوان عريض “انجلترا ترفع رأسها عاليا برغم ألم الخسارة في المونديال” اما صحيفة (إندبندنت) فاعتبرت ان المشجعين يشعرون بألم الهزيمة لكنهم فخورون بميلاد منتخب سيصنع لنفسه مجدا في المستقبل.

اما صحفية (الصن) فرأى محررها الرياضي انه على المنتخب الانجليزي الحفاظ على المكتسبات وضمان حضوره مع الكبار في كل البطولات التي سيلعبها مستقبلا ولا يمكنه ان يترك المشجعين ينتظرون قرابة 30 سنة اخرى للعب نصف نهائي او نهائي اخر منذ مونديال عام 1966.

وعلى نفس المنوال جاءت معظم تعليقات الساسة والمشاهير على اداء منتخب بلدهم فقد كتبت رئيسة الوزراء تيريزا ماي في حسابها على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر) تغريدة تقول ” لم تكن هذه المرة لنا لكنها كانت رحلة رائعة جعلت البلاد فخورة بكم. ..سنرفع العلم يوم السبت “.

من جانبه اكد الرئيس الشرفي للاتحاد الانجليزي لكرة القدم الامير ويليامز حفيد ملكة البلاد اليزابيث الثانية في تصريح صحفي انه يدرك حجم الخيبة التي يشعر بها مناصرو المنتخب لكنه يشعر بنفس الوقت بالفخر بمنتخب شاب يجب ان يرفع رأسه عاليا.

وقال الامير ويليامز مخاطبا اللاعبين “لقد أديتم مشوارا رائعا سيحفظه التاريخ .. لقد أعطيتمونا ثقة ونحن نعلم ان هناك الكثير الذي سيقدمه هذا الفريق”.

وبدوره كتب هداف المنتخب الانجليزي ومقدم البرامج الرياضية على قناة (بي بي سي) غاري لينيكر في تغريدة “اشعر بالحزن ..ولكن هذا الفريق الشاب أعطى كل شيء بحوزته…إنها خطوة كبيرة إلى الأمام وسوف نتحسن في المستقبل”.

وكان المنتخب الانجليزي خسر مساء امس الاربعاء مباراة النصف النهائي امام نظيره الكرواتي بهدفين مقابل هدف واحد في مباراة امتدت شوطين اضافيين.

وقدم المنتخب الانجليزي خلال الشوط الاول عرضا قويا مكنه من التقدم بالنتيجة لكن المنتخب الكرواتي عاد تدريجيا للمباراة في شوطها الثاني بعدما عادل النتيجة في الوقت الأصلي قبل ان يحرز هدف الفوز في الشوط الاضافي الاول.

وقال المدرب الانجليزي غاريث ساوثغايت بعد المباراة ان فريقه بحاجة للشعور بالمعاناة بعد هزيمته أمام كرواتيا وفهم الفرصة التي فرط فيها قبل البحث عن إيجابيات في مسيرته المميزة.

واضاف “كانت فرصة رائعة لنا ولا نضمن تكرار هذه الفرص مرة أخرى لكننا نريد أن نكون الفريق الذي يصل إلى دور الثمانية والدور قبل النهائي والنهائي.

يذكر ان انجلترا ستلاقي بلجيكا مرة اخرى في مباراة تحديد صاحب المركز الثالث بعد يوم غد السبت.