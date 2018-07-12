المدافع الفرنسي لانغليه من إشبيلية إلى برشلونة

أعلن نادي برشلونة الاسباني لكرة القدم الخميس عن تعاقده مع قلب دفاع أشبيلية الفرنسي كليمان لانغليه بموجب عقد لمدة خمسة أعوام بقيمة 35،9 مليون يورو.

واكد النادي الكاتالوني أنه حدد بند تحرير لاعبه الجديد بـ “300 مليون يورو”، في ثاني تعاقداته للموسم المقبل بعد لاعب الوسط البرازيلي آرثور.

وجاء في بيان نشره برشلونة “سيوقع اللاعب عقدا مع النادي للأعوام الخمسة المقبلة، حتى 30 حزيران/ يونيو 2023، مع تحديد بند تحريره بـ 300 مليون يورو”.

وانضم لانغليه (23 عاما) الى اشبيلية في كانون الثاني/يناير 2017 قادما من نانسي الفرنسي، وسيلعب في برشلونة الى جانب مواطنه صامويل أومتيتي الذي مدد عقده مع النادي.

وخاض لانغليه 53 مباراة هذا الموسم في مختلف المسابقات، وسجل أربعة أهداف.