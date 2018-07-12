روسيا: وجدنا أدلة على أن أميركا تموّل “طالبان”

أكدت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الخميس، وجود أدلة على أن وزارة الدفاع الأمريكية “البنتاغون“، هي أحد مموّلي حركة “طالبان” الأفغانية.

ونقلت وكالة “سبوتنيك” المحلية عن الوزارة الروسية قولها إن هناك أدلة على أن “البنتاغون أحد مموّلي حركة طالبان”، دون ذكر مزيد من التفاصيل.

وأوضحت أن “الولايات المتحدة لا ترغب الإصغاء لروسيا عندما تقول إنها تتواصل مع طالبان فقط لترويج عملية المصالحة الوطنية في أفغانستان”.

كما تطرقت “الخارجية الروسية” إلى التدريبات الدولية “سي بريز 2018″، قائلة إن “موسكو تعتبر تلك التدريبات بمشاركة أوكرانيا، والولايات المتحدة، محاولة لزعزعة الاستقرار في البحر الأسود”.