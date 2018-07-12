بيان النواب الـ 17: استمرار التحركات الداعمة لجهود العفو الشامل عن النوّاب والشباب

أصدر النواب المجتمعون في ديوان النائب محمد المطير بيان حول تداعيات حكم محكمة التمييز في قضية دخول المجلس أشاروا فيه إلى أنه يأتي في “ظروف أقليمية ودولية بالغة الدقة”، مؤكدين على استمرار “التحركات الدستورية والسياسية الداعمة لجهود العفو الشامل عن النوّاب والشباب”.. وفي مايلي نص البيان:

بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:

تلقينا باستغراب بالغ إغلاق القضاء ملف قضية دخول مجلس الأمة بإدانة طالت مواطنين – نوّاب ونوّاب سابقين ونشطاء – في الوقت الذي كنا نتوقع فيه البراءة التامة لكامل الكوكبة الوطنية المخلصة في رفضها للرشاوى السياسية فيما عرف بقضية الإيداعات المليونية.

ويأتي هذا الوضع القانوني والسياسي في ظل ظروف إقليمية ودولية بالغة الدقة والخطورة، تتطلب من جميع السلطات العامة في الوطن العزيز تدعيم جهود الوحدة الوطنية ورص الصف الداخلي وصولاً للاستقرار السياسي، انطلاقًا من توجيهات سمو الأمير حفظه الله ورعاه.

وقد التقت اليوم في ديوان النائب محمد المطير مجموعة من النوّاب، وتم التشاور مع الآخرين، والاتفاق على استمرار التحركات الدستورية والسياسية الداعمة لجهود العفو الشامل عن النوّاب والشباب الذين لا نشك في إخلاصهم ووفائهم للكويت أميرًا وشعبًا، والتواصل مع القيادة السياسية لطي تداعيات هذه المرحلة الوطنية الهامة .

*حفظ الله الكويت وشعبها من كل مكروه ،،،*

الكويت في 12 يوليو 2018 م

الموقعون عليه/

عبد الله العنزي

الحميدي السبيعي

محمد المطيري

حمدان العازمي

محمد المطير

ثامر السويط

شعيب المويزري

د. حمود الخضير

أسامة الشاهين

خالد العتيبي

علي الدقباسي

مبارك الحجرف

نايف المرداس

ماجد المطيري

عبد الوهاب البابطين

د. عادل الدمخي

محمد الدلاّل