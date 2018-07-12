وفيات الخميس 12 يوليو 2018

ناصر مبارك عبدالله الجميعة، «48 عاماً»، شيع، للرجال: الصباحية، ق1، ش18، م19، ت: 96698884 – 94995354.

عائشة علي عبدالله العبدالهادي، أرملة جاسم محمد المطر، «75 عاماً»، شيعت، للرجال: الخالدية، ق2، ش23، م3، «ديوان العبدالهادي»، للنساء: حطين، ق3، ش329، م21، ت: 66883030 – 66029878.

منذر مكي شهاب، «71 عاماً»، شيع، للرجال: القادسية، ق9، شارع العدساني، م20، للنساء: المنصورية، ق1، ش14، م4، ت: 96033331 – 51344884 – 55993365.

فوزية حسون جديع، زوجة عبدالصاحب أحمد باشا، «59 عاماً»، شيعت، للرجال: الدعية، حسينية بوعليان، للنساء: الدسمة، ق6، ش الأنباري، م12، ت: 98012902 – 22515559.

كوثر عبدالله أكبر غريب رضا أشكناني، زوجة جابر سلمان إدريس سليماني، «38 عاماً»، شيعت، للرجال: ميدان حولي، الحسينية الأشكنانية، للنساء: الرميثية، ق9، ش أسامة بن زيد، ج93، م38، ت: 65088864 – 65088863.