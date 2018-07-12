بن طلال يلتقي بن سلمان: سأكون أكبر الداعمين لرؤية 2030

التقى الأمير الوليد بن طلال ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، اليوم الخميس، وناقشا خلال اللقاء أموراً اقتصادية.

وقال الأمير الوليد بن طلال، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» «تشرفت بالاجتماع مع أخي سمو ولي العهد، وتناقشنا في الأمور الاقتصادية، ومستقبل القطاع الخاص، ودوره في نجاح «رؤية 2030»، والفوائد التي ستعود على الوطن، والمواطن، والقطاع الخاص».

واستطرد قائلاً «سنكون أحد أكبر الداعمين للرؤية عبر شركة المملكة القابضة، من خلال مشاركتها في أكثر من قطاع استثماري».