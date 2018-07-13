القبيلة والدولة في شبه الجزيرة العربية المعاصرة

قدمت هذه المذكرة كجزء من ورشة عمل نظمها مركز الشرق الأوسط في LSE في 13 يونيو 2018، والتي تبحث في القبيلة والدولة في الشرق الأوسط.

السؤال “ما هي القبيلة” هو بالتأكيد قابل للنقاش ولكن هنا الإشارة تحديدا إلى القبيلة في شبه الجزيرة العربية. و ببساطة، فإنها عبارة عن أناس يرتبطون بتقديراتهم الخاصة ويمكن للأشخاص ذوي الصلة أن يجتمعوا معا. وتتجلى “سيولة” القبيلة في علاقتها المتطورة مع “الدولة”.

الدور القبلي في تشكيل الدولة في الخليج هو الأكثر أهمية بالنسبة للكويت والبحرين وقطر، وما هو الآن دولة الإمارات العربية المتحدة. شهد ساحل الخليج في القرنين الثامن عشر والتاسع عشر السلام البحري الذي فرضته بريطانيا والاتفاقات الحصرية اللاحقة. و كانت النتيجة هي توسيع نطاق “السلطة فوق الوطنية” في المستوطنات الساحلية ليشمل الاعتراف بحاكم الإقليم، مهما كان تعريفه فضفاضا. وتوفر البحرين استثناء جزئيا من هذا النمط نظرا للطريقة التي ادعى بها الخليفة زعامتها. ومع ذلك، فإن البحرين طرف في الإتفاقات والمعاهدات، ويمكن للقبائل أن تهاجر إلى أماكن أخرى في حين أن الطابع القبلي للنظام نفسه يتعزز بتجنيد حلفاء من القبائل النجدية.

المملكة العربية السعودية مستمدة من القيادة القبلية (ال سعود) المتحالفة مع السلطة الدينية (ال الشيخ)، ولكن تكوين الدولة لم يستقر عندما دخل البريطانيون المشهد الخليجي. وحقق عبدالعزيز توحيد معظم شبه الجزيرة العربية بدعم جزئي من بريطانيا. ويشمل تاريخ عمان الحديث الاحتكاك بين القبائل والسلالة (في حالة كل من اليعاربة والبوسعيد) بسبب إرث الإمامة الأباضية. وقد أدى تكثيف الدور البريطاني في عمان وتحالفه مع البوسعيد إلى تحويل حالة “قبائل في الدولة” إلى “قبائل ضد الدولة”.

و ظلت الحدود – و بالتالي المناطق الإقليمية – في الخليج غير مستقرة حتى إنشاء الطرق الجوية (التي تتطلب أمن المطارات) وامتيازات النفط. وتلا ذلك إنشاء ولايات بالمعنى الأكمل. وتحولت الأسر المشيخية إلى طبقات حاكمة وانخفض تدريجيا الدور السياسي للقبائل عموما – في المملكة العربية السعودية في العشرينات والثلاثينات، وفي عمان مع إسقاط الثورات من الخمسينات إلى السبعينات. ومع ذلك، لا تزال القبلية تؤدي دورا اجتماعيا. إن التمييز المستمر بين “الحضر” و” البدو” هو أكثر إشكالية في بعض الدول من غيرها، وهو مهم بشكل خاص في الكويت.

و تشكل الإشارة إلى التراث القبلي الأساس الذي تقوم عليه الأساطير الوطنية في دول الخليج الحديثة على الرغم من الوجود الطويل لمجتمعات غير قبلية وحتى غير عربية. والأصل القبلي هو الذي يميز مواطني هذه الدول عن العدد الساحق للسكان الآسيويين والعرب الشماليين والأوروبيين. وكثيرا ما يكون ذلك أساسا للمواطنة. وتمثل الأسرة الحاكمة، ولو بشكل مثالي فقط، قمة النظام الوطني القبلي. والنتيجة هي التكافل بين الدولة والقبيلة.

ولا تزال النزعة القبلية مهمة في كثير من الأماكن، ولكن هناك اختلافا كبيرا بين دور القبائل في اليمن ودور القبائل في الخليج. تمثل العلاقة بين القبائل والدولة في اليمن مفهومي “القبائل في الدولة” و” القبائل ضد الدولة”. لا قبيلة واحدة أو عائلة واحدة لديها تمارس أي سلطة عليا منذ زوال الإمامة – و حتى في ذلك الحين، يميل الأئمة إلى ممارسة دور الحد الأدنى لمدة محدودة. في نهاية الحرب الأهلية في ستينيات القرن الماضي، كانت القيادة منوطة بأكثر رجال الدولة احتراما، الإرياني، ولكن على الرغم من مكانته الأخلاقية، لم يتمكن من توحيد اليمن. وكانت النتيجة قيادة عسكرية ومحاولات ضعيفة لممارسة سلطة الدولة على بلد شديد التجزؤ، وكانت قطاعات كبيرة منه، عندما تركت وحدها، تتمتع إلى حد كبير بالحكم الذاتي.

و ليس الأمر كذلك في الخليج حيث سمحت الثروة النفطية بالانتقال السلمي من المسؤولية الجماعية للقبيلة إلى السلطة الهرمية للدولة. وكان الدور المهيمن لبعض الأسر القبلية مقبولا إلى حد كبير قبل أكثر من قرن. وعلى مدى حقبة النفط، عمل التعليم والتغيير الاجتماعي والاقتصادي تدريجياً على الحد من الاعتماد الفعلي على القبيلة في الحماية والتقدم وعلى زيادة دور الدولة. “القبائل ضد الدولة” ليست مشكلة وظلت “القبائل في الدولة” مهمة مع تطور سلطة الشيخ ونفوذه إلى هيمنة الأسر الحاكمة. وتعززت القيادة الصلبة بعقد اجتماعي مفترض يبادل الصوت السياسي من أجل الازدهار الاقتصادي.

وكانت تجربة دول الخليج في إزالة قضية “القبائل ضد الدولة” تشكلت بواسطة دعم بيئة إقليمية ودولية. وبالنسبة للدول الصغيرة، أدى تعيين الحاكم الشرعي بواسطة البريطانيين إلى تجميع أصبح فيه الشيخ حاكماً وأصبحت فيه السلالة نظاما. واتبعت المملكة العربية السعودية وعمان أنماطا مختلفة في وقت لاحق, و لكن جميع أشكال التحول ساعدها إلى حد كبير ظهور إيرادات النفط.

تجدر الاشارة الى ان دول الخليج الست هى مجموعة من الملوك المتماثلين الذين يتمتعون بقوة متزايدة ومكانة متزايدة فى عالم عربى فوضوى. و لكن اليمن واجه أعداء على حدوده وخارجها تدخلوا في السياسة اليمنية وعقّدوا هذه السياسة على جميع المستويات. وقامت المملكة العربية السعودية على وجه الخصوص بالدعم النقدي للحكومات اليمنية، ولكنها قامت في الوقت نفسه بإزعاجها بصفقات كبيرة مع شيوخ القبائل في جميع أنحاء البلد، من الذين قاوموا التبعية للسلطة المركزية.

وقد حظيت دول الخليج بدعم شامل من بريطانيا والولايات المتحدة، تعززه التحالفات الاقتصادية والسياسية: فالحكام قادرون على التصرف بسلطة بلا تحدي وعلى أساس فردي مع قوى خارجية. لقد تم احتواء أعدائهم بل وهزم الغرب هؤلاء الأعداء. ومنذ الستينات، أصبح اليمن ساحة معركة للنفوذ والسلطة من جانب الجيران والقوى الخارجية – وما زال الصراع الحالي مستمرا على هذا النمط.

وباختصار، فإن الدولة والنزعة القومية الناضجة في الخليج تحط في الغالب من أهمية القبائل على مستوى الأنساب والمستوى الاجتماعي؛ فالقبائل لم تختف ولكن تأثيرها على السياسة العليا قد قل إلى حد كبير. وفي اليمن، لا توجد دولة فعلية في الوقت الحاضر، و كانت الجمهورية اليمنية السابقة هيكلا مهتزلا لا يسانده سوى الاعتراف الدولي والقدرة على احتكار الريع. و نتيجة لذلك، تظل القبائل مستقلة في جوهرها وتشكل أسلوبا حيويا لتحديد الهوية الذاتية للعديد من اليمنيين.

جي. إي بيترسون هو مؤرخ ومحلل سياسي متخصص في شبه الجزيرة العربية والخليج. وهو مؤلف ومحرر العديد من الكتب عن الخليج والقبلية، بما في ذلك “ظهور دول الخليج” (2016)، و” حالات الطوارئ العمانية: كفاح السلطنة من أجل التفوق” (2007)، و” القاموس التاريخي للمملكة العربية السعودية ” (2003).