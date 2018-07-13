ريال مدريد يفاوض والد نيمار

قالت تقارير صحفية، اليوم الخميس، إن ريال مدريد أرسل مبعوثًا رسميًا إلى البرازيل، من أجل التفاوض مع والد ووكيل أعمال نجم باريس سان جيرمان، نيمار دا سيلفا.

وذكرت صحيفة “جلوبو سبورت” البرازيلية، أن جوني كلافات، المسؤول عن التعاقدات الدولية في النادي الملكي، والذي قاد عملية التوقيع مع فينيسيوس جونيور ورودريجو رودريجيز، هو من اتجه لبدء المحادثات مع والد نجم السامبا.

وأبرزت الصحيفة أيضًا، قول أحد المقربين من نيمار، إنه سيلعب في ريال مدريد يومًا ما، لكن ربما لا يحدث ذلك في فترة الانتقالات الحالية.

وأشارت إلى أن نيمار، يحظى بصداقات جيدة في الفريق الباريسي، خاصة مع البرازيليين، دانييل ألفيس وتياجو سيلفا وماركينيوس، لكنه ما زال يشعر بضعف المنافسة في الدوري الفرنسي، على عكس الليجا.