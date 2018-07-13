فاتنات المونديال صداع في رأس “فيفا”

يرغب المسؤولون في الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» في مطالبة محطات التلفاز بوقف تسليط الضوء على الفتيات الجميلات اللاتي تمتلئ بهن المدرجات في مباريات كأس العالم روسيا 2018، تجنبًا لتشتيت تركيز الجماهير وإتاحة أكبر فرصة لهم لمتابعة ما يدور على المستطيل الأخضر.

وذكرت صحيفة «صن» البريطانية، أن مسؤولي «فيفا» أصدروا أوامرهم بالفعل لمحطات البث التليفزيوني بالحد من تخصيص أوقات بث لفاتنات المونديال، والتركيز بدلًا من ذلك على تغطية أحداث المباريات.

وأضافت الصحيفة أن محطات التلفاز الروسية، على وجه الخصوص، التي تنقل مباريات المونديال تواجه اتهامات بتكثيف جرعة البث المخصصة للمشجعات، ولاسيما الجميلات منهن.

ودللت الصحيفة على ذلك بعارضة الأزياء التي خطفت عدسات الكاميرات لفترات طويلة في المباراة الافتتاحية للمونديال بين روسيا، البلد المضيف للبطولة، والسعودية.

وقل فيدريكو أديتشي مدير شؤون التنوع في «فيفا» في معرض رده على سؤال بخصوص المصورين الذين يركزون عدسات كاميراتهم على المشجعات الجميلات: «بالفعل ظهرت بعض الحالات هنا في المونديال، وكانت واضحة تماما».

ودافع أديتشي عن قواعد «فيفا» المعمول بها في هذا الخصوص، مضيفًا إنهم حريصون على القضاء على مثل تلك الظواهر السلبية في المباريات.

وشدد أنه لا يوجد تربص داخل الاتحاد الدولي لكرة القدم بأحد، قائلا: «سنتخذ إجراء ضد كل الممارسات الخاطئة».