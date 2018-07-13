مقتل متظاهر جراء صدامات مع الأمن جنوبي #العراق

قالت إدارة الصحة في محافظة ميسان العراقية إن متظاهرا توفي، الجمعة، متأثرا بجروحه نتيجة مصادمات مع القوات الأمنية، في الوقت الذي يتصاعد فيه الغضب الشعبي والاحتجاجات المطالبة بتحسين الخدمات وإيجاد فرص عمل جنوبي البلاد.

وتستمر المظاهرات في البلاد، حيث اقتحم محتجون عشية الجمعة، مطار النجف الدولي جنوبي العراق، وفق ما ذكر مراسل “سكاي نيوز عربية”. ووصل المتظاهرون إلى نقطة التفتيش الأخيرة داخل المطار.

من جهة أخرى، قال مصدرنا إنه تم إحراق مكتب حزب الدعوة بزعامة نوري المالكي في محافظة البصرة، وإحراق مكاتب تابعة لعدد من الأحزاب في مدينة العمارة، مركز محافظة ميسان.

وتجددت التظاهرات في بعض مناطق محافظة البصرة، الجمعة، حيث قطع عدد من المحتجين الطريق المؤدي إلى ميناء أم قصر، أحد أكبر موانئ العراق مطالبين بتنفيذ مطالبهم، وذلك عقب زيارة رئيس الوزراء العراقي، حيدر العبادي، للمحافظة ولقائه بالنشطاء.

وكان عدد من شيوخ ووجهاء البصرة قد هددوا، الخميس، بتوسيع احتجاجاتهم لتشمل الموانئ والمنافذ البرية والحقول النفطية في حال لم تتم الاستجابة لمطالبهم بتوفير فرص عمل وتحسين منظومة الإمداد بالكهرباء.

ووصل العبادي، اليوم، إلى البصرة جنوبي البلاد، سعيا إلى تهدئة الاحتجاجات القائمة منذ بداية الأسبوع على خلفية مقتل شخص في تظاهرة ضد البطالة، الأحد الماضي.