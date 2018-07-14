رئاسة الأركان: الأوضاع الأمنية في البلاد.. طبيعية

أكدت رئاسة الأركان العامة للجيش أن الأوضاع الأمنية في البلاد طبيعية ، وأن الأحداث الجارية بالقرب من الحدود الشمالية هي شأن داخلي لدولة الجوار.

وقالت رئاسة الاركان في بيان: «الأوضاع الأمنية في البلاد طبيعية ، وأن الأحداث الجارية بالقرب من الحدود الشمالية هي شأن داخلي لدولة الجوار و ان مايقوم به الجيش الكويتي بالتعاون مع الاجهزة الامنية ماهو الا اجراءات احترازية».