محليات

رئاسة الأركان: الأوضاع الأمنية في البلاد.. طبيعية

منذ 6 ساعات
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Image processed by CodeCarvings Piczard ### FREE Community Edition ### on 2015-06-15 17:33:47Z | |

أكدت رئاسة الأركان العامة للجيش أن الأوضاع الأمنية في البلاد طبيعية ، وأن الأحداث الجارية بالقرب من الحدود الشمالية هي شأن داخلي لدولة الجوار.
وقالت رئاسة الاركان في بيان: «الأوضاع الأمنية في البلاد طبيعية ، وأن الأحداث الجارية بالقرب من الحدود الشمالية هي شأن داخلي لدولة الجوار و ان مايقوم به الجيش الكويتي بالتعاون مع الاجهزة الامنية ماهو الا اجراءات احترازية».

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