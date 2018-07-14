بعد إحالتها للنيابة بتهمة التحرش.. هذه العقوبة تنتظر “فتاة الطائف”

كشف متحدث باسم شرطة منطقة مكة المكرمة بالسعودية عن توقيف الفتاة التي أقدمت على اقتحام المسرح خلال حفل المطرب ماجد المهندس، ضمن فعاليات سوق عكاظ بالطائف، مساء الجمعة، وحاولت احتضانه، مشيرًا إلى أنه سيتم إحالتها إلى النيابة العامة؛ وفقًا لنظام مكافحة التحرش.

من جانبه، وصف المحامي والمستشار القانوني مراد الصبيح التصرف الذي أقدمت عليه فتاة في حفلة الفنان ماجد المهندس بسوق عكاظ بأنها “قضية تحرش برجل” مكتملة الأركان.

وقال الصبيح لصحيفة “عكاظ” المحلية: “بالنظر إلى الفعل الذي قامت به الفتاة فإنه يعتبر تحرشًا، وذلك استنادًا للمادة الأولى من نظام مكافحة التحرش الصادر بالمرسوم الملكي أخيرًا”، لافتًا إلى أن النظام يقتضي إحالة المتهمة بعد استكمال إجراءات القبض عليها إلى النيابة العامة خلال 24 ساعة.

وأوضح المحامي السعودي أن النيابة ستحقق مع الفتاة، وتعِد لائحة دعوى عامة من قبل المدعي العام، مشيرًا إلى أنه ووفقًا لنظام مكافحة التحرش؛ فإن المتهمة ستواجه عقوبة السجن مدة لا تزيد على سنتين، وبغرامة مالية لا تزيد على مئة ألف ریال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وذلك حسب المادة السادسة من نظام مكافحة التحرش.

وأضاف: “تصرف الفتاة يعتبر تعديًا على خصوصية فرد وحياته الشخصية، فضلًا عن أنه يحمل مدلولات جنسية، وهو فعل محظور شرعًا ونظامًا وفقًا للقوانين في المملكة العربية السعودية”.

وتداول نشطاء سعوديون على مواقع التواصل، فيديو يوثق لحظة اقتحام فتاة منقبة منصة المسرح واحتضانها الفنان ماجد المهندس، الذي أحيا حفلًا فنيًا مساء الجمعة، ضمن فعاليات سوق عكاظ.