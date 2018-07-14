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“العربية”: متظاهرون في #البصرة أغلقوا منفذ سفوان الحدودي مع #الكويت

منذ 4 ساعات
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Protesters block the road to Iraq's Umm Qasr port, south of Basra, Iraq July 13, 2018. REUTERS/Essam al-Sudani

أغلق متظاهرون في البصرة، السبت، منفذ سفوان الحدودي بين العراق والكويت.
حسب قناة العربية، التي ذكرت أن وفدا من مكتب زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر وصل إلى البصرة، للقاء وجهاء وشيوخ عشائر المدينة وعدد من المتظاهرين.
وفي النجف، استُؤنفت الرحلات الجوية في مطار مدينة النجف الواقعة جنوب غربي العاصمة العراقية، بعد انسحاب المتظاهرين منه، ورفع حظر التجوال عن المدينة.

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