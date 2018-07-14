بلجيكا ثالث المونديال لأول مرة في تاريخها

فاز المنتخب البلجيكي، السبت، على نظيره الإنجليزي 2-0 في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع في مونديال روسيا 2018.

وأحرز الهدف الأول توماس مونييه للمنتخب البلجيكي في الشوط الأول (د4)، وجاء عن طريق تمريرة من جهة اليسار من اللاعب ناصر شاذلي الذي خرج مصابا خلال الشوط الأول.

أما الهدف الثاني جاء عن طريق قائد الفريق، إيدين هازارد، من تمريرة بينية من نجم مانشستر سيتي، كيفين دي بروين في الدقيقة 82 محرزا الهدف الثاني.

وأجرى مدرب إنجلترا، غاريث ساوثغيت، 5 تغييرات بالتشكيلة، فيما قام روبرتو مارتينيز مدرب بلجيكا بإجراء تغييرين فقط بمشاركة توماس مونييه العائد من الإيقاف ويوري تيلمانس.

ويلتقي الأحد منتخبا فرنسا وكرواتيا في صدام أوروبي قوي على ملعب لوجينكي بالعاصمة الروسية موسكو.