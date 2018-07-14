وفيات السبت 14 يوليو 2018

مريم علي أحمد الدوب، زوجة حسن علي محمد حسن الكندري، «73 عاماً»، شيعت، للرجال: ديوان الكنادرة، الشعب، للنساء: القصور، ق7، ش22، م35، ت: 55655566 – 65950006.

أمل نوري صالح القطان، زوجة حسن حسين نصرالله، «40 عاماً»، شيعت، للرجال: الحسينية العباسية، المنصورية، للنساء: القصور، ق7، ش18، م5، ت: 55551799 – 66232213.

نوير نايف سعيد المطيري، أرملة ذعار دغيم المطيري، «79 عاماً»، التشييع بعد صلاة عصر اليوم، العمرية، ق4، ش1، م11، ت: 99017070 – 66999403.

دعيج خليفة عبدالرحمن الريش، «66 عاماً»، التشييع بعد صلاة عصر اليوم، للرجال: اليرموك، ق4، ش3، ج1، م11، ديوان الريش، بجانب روضة اليرموك، للنساء: الزهراء، ق3، ش309، م15، مقابل المسجد، ت: 98073400 – 98073400.

رجعان فلاح رجعان السحلول العازمي، «50 عاماً»، شيع، صباح السالم، ق4، ش4، م28، ت: 97885289 – 66773633.