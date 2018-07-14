كيربر تحرز لقب بطولة ويمبلدون للتنس

فاجأت الألمانية انجليك كيربر منافستها الأميركية سيرينا وليامز بفوزها عليها 6-3 و6-3 اليوم السبت لتنال أول القابها على صعيد فردي السيدات ببطولة ويمبلدون للتنس.

وكانت سيرينا بطلة ويمبلدون سبع مرات تسعى لانتزاع اللقب الثامن لمعادلة الرقم القياسي لعدد القاب البطولات الأربع الكبرى والبالغ 24 لقبا والمسجل باسم مارغريت كورت، لكنها ارتكبت العديد من الأخطاء في حين سددت كيربر ضربات ناجحة بشكل جيد.

وبدت كيربر متوترة بشكل مبرر مع إرسالها لحسم المباراة وهي متقدمة 5-3 لكنها تمكنت من الاحتفال عندما سددت سيرينا ضربة خلفية في الشبكة في النقطة الأولى لحسم المباراة.