شوارع فرنسا تكتظ بالجماهير وتزدان بالاعلام استعدادا لنهائي مونديال روسيا

الشوارع الفرنسية تكتظ بالجماهير وتزدان بالاعلام والشعارات استعدادا للمواجهة المرتقبة للمنتخب الفرنسي مع نظيره الكرواتي في نهائي مونديال روسيا 2018 لكرة القدم.

فمنذ الصباح الباكر شهدت المدن الفرنسية خروج الاف الفرنسيين الى الشوارع وسط اجراءات وترتيبات امنية عالية المستوى لمؤازرة (الديوك) عبر الشاشات العملاقة التي نصبت في اماكن التجمعات المخصصة لنقل نهائي كأس العالم مساء اليوم.