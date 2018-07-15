وفيات الأحد 15 يوليو 2018

ناصر عبدالرزاق القلاف، «57 عاماً»، شيع، للرجال: الدعية، مسجد البحارنة، للنساء: مشرف، ق6، ش5، م2، ت: 56633344.

رسمية طاهر موسى الموسى، «59 عاماً»، شيعت، للرجال: حسينية الياسين، المنصورية، للنساء: حسينية أم البنين، الرميثية، ق9، شارع أسامة بن زيد، ج13، م38، ت: 98828805 – 66155775.

عبدالله عبداللطيف محمد العبدالجادر، «63 عاماً»، شيع، للرجال: الروضة، ق1، شارع هشام بن عبدالملك، م4، للنساء: قرطبة، ق2، شارع عبدالرزاق أحمد العنجري، م7، ت: 55444228 – 55444118 – 97521218.

معدي هجاج محيه العازمي، «76 عاماً»، شيع، للرجال: جابر العلي، ق7، ش7، م6، للنساء:‍ جابر العلي، ق7، ش7، م4، ت: 55887758 – 66000686.