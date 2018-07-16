نُبل أمير #قطر تجاه سيدة فرنسا الأولى يثير اهتمام الصحافة الفرنسية

أضاءت صحيفة ليكيب الفرنسية على التصرف النبيل لسمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر تجاه سيدة فرنسا الاولى بريجيت ماكرون زوجة الرئيس الفرنسي خلال نهائي كأس العالم الاحد.

وأشارت الصحيفة الفرنسية الى أن سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر تخلى بلباقة عن المقعد المخصص لسموّه في المقصورة الرئاسية في ملعب لوجنيكي خلال نهائي كأس العالم بين فرنسا وكرواتيا لمصلحة بريجيت ماكرون زوجة الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون.

وكان سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر جالسا الى جانب الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون وجياني انفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) لكنه تخلّى بدماثة عن مقعده لصالح سيدة فرنسا الأولى من أجل الجلوس إلى جانب زوجها.