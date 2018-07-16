مونديال 2018 .. ديشان مهندس الفوز

النجمة الاولى على القميص كانت بصفته قائدا لمنتخب فرنسا، أما الثانية، فكانت بصفته مدربا. جسد ديدييه ديشان مكانته أكثر واكثر في تاريخ كرة القدم الفرنسية من خلال انتزاعه لقب كأس العالم بفوز منتخبه على كرواتيا 4-2 في نهائي مونديال روسيا 2108. وحذا الفرنسي (49 عاما) حذو البرازيلي ماريو زاغالو و”القيصر” الالماني فرانتس بكنباور بإحراز اللقب العالمي كلاعب ومدرب.

على المستوى الوطني، وبعد فوزه على بلجيكا 1-صفر في سان بطرسبرغ في نصف النهائي، نجح ديشان في ان يصبح اول مدرب لفرنسا يقودها الى مباراتين نهائيتين متتاليتين، بعد كأس أوروبا عام 2016 التي خسرها فريقه أمام البرتغال صفر-1 بعد التمديد. وقال ديشان “انه انجاز جميل جدا ورائع جدا”، مضيفا “أنا سعيد حقا بهذه المجموعة، لأننا بدأنا من بعيد، ولم يكن الأمر سهلا دائما، ولكن بفضل العمل، والاستماع … ها هم هنا على قمة العالم لمدة أربع سنوات”.

كما فاز ديشان بمباراتين نهائيتين تواليا لانه جمع مونديال 1998 وبعدها كأس أوروبا 2000 كقائد للفريق ايضا ضمن الجيل الذهبي الثاني للكرة الفرنسية، بعد جيل ميشال بلاتيني عام 1984. ولم تكن بدايات ديشان مع المنتخب الفرنسي جيدة لانه عاش كابوس بلغاريا في تصفيات كأس العالم المؤهلة الى مونديال 1994 والتي غاب عنها منتخب الديوك، قبل ان يرفع الكأس بعدها بأربع سنوات بفوز فريقه العريض على البرازيل وظاهرتها رونالدو بثلاثية نظيفة في المباراة النهائي على ملعب ستاد دو فرانس في ضاحية سان دوني الباريسية.

وكان لاعب الوسط الدفاعي المجتهد دخل التاريخ ايضا كونه كان قائد أول فريق فرنسي (والوحيد حتى الآن) يتوج بلقب دوري أبطال أوروبا عندما قاد مرسيليا للفوز على ميلان 1-صفر عام 1993. وضرب ديشان الموعد مع قدره الذهبي في موسكو. كان منهارا بعد خسارته نهائي كأس أوروبا 2016 وقال بعد بلوغ فريقه نهائي المونديال اثر الفوز على بلجيكا الثلاثاء الماضي “عندما تبلغ المباراة النهائية، يتعين عليك الفوز بها، نعم. ذلك لأننا حتى الان لم نهضم خسارة الكأس قبل سنتين”.

كانت النتيجة في المباراة النهائية هي الاهم بالنسبة اليه بغض النظر عن العرض الذي يقدمه فريقه وجاء السيناريو كما يتمناه. كان فريقه الحلقة الاضعف في معظم فترات المباراة ضد كرواتيا التي استحوذت على الكرة بنسبة 71 في المئة طوال الدقائق التسعين، لكنه عرف من اين تؤكل الكتف وقد يكون الحظ وقف الى جانبه في بعض الاحيان. – المحظوظ؟ – لاحقت ديشان سمعة المحظوظ على العموم وفي هذه البطولة، وتكررت في المباراة النهائية.

فهدف السبق الذي سجله مهاجم كرواتيا ماريو ماندزوكيتش خطأ في مرمى فريقه هو الاول يسجل بهذه الطريقة في تاريخ المباريات النهائية لكأس العالم، كما ان ركلة الجزاء التي حصلت عليها فرنسا هي اول حالة في مباراة القمة بعد اعتماد نظام تقنية المساعدة بالفيديو (“في ايه آر”) والتي استخدمت للمرة الأولى في البطولة، في مونديال روسيا 2018. لم ينف ديشان سمة الحظ الذي ترافقه بقوله “ربما أكون دائما في المكان المناسب في الوقت المناسب، لكنني لا أتذمر من ذلك. ربما ثمة مدربون أفضل مني، وآخرون أسوأ مني”.

ولم تكن عملية تطوير المنتخب الفرنسي مفروشة بالورود دائما، فقد اضطر الفريق الى خوض الملحق ضد أوكرانيا لبلوغ مونديال 2014 بعدما تخلف ذهابا امام اوكرانيا صفر-2 قبل ان يفوز ايابا 3-صفر. وفي النهائيات خرج الديوك على يد ألمانيا التي توجت لاحقا باللقب. لم يكن ديشان لينقذ نفسه لو خسر أمام الارجنتين في ثمن نهائي نسخة روسيا 2018 وقد اعترف بذلك مساعده غي ستيفان الذي قال “نملك من الخبرة ما يخولنا معرفة ماذا كان ليحصل”.

لكن المباراتين ضد اوكرانيا وضد الارجنتين كانتا نقطة الانطلاق بالنسبة الى ديشان وجهازه الفني، فبعدما قدم فريقه عروضا مخيبة في دور المجموعات نجح في قلب المعادلة في الادوار الاقصائية بفوز على الارجنتين 4-3 وعلى الاوروغواي 2-صفر وعلى بلجيكا 1-صفر، فتح باب النهائي. في النهاية لم يقف اي شيء في وجه ديشان الذي اضاف نجمة ذهبية عالمية ثانية على قميص المنتخب الفرنسي في عهد الرئيس إيمانويل ماكرون، بعد ثلاثة أيام من إحياء فرنسا الذكرى العشرين لرفعه كأس العالم على ملعب ستاد دو فرانس، الى جانب الرئيس السابق جاك شيراك.