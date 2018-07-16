بوتن يمدد استثناء “تأشيرة المونديال”

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتن، الأحد، إن بلاده يمكن أن “تفخر” بتنظيم نهائيات كأس العالم لكرة القدم 2018.

وكان بوتن يتحدث في استاد لوجنيكي بموسكو، عقب فوز فرنسا على كرواتيا 4-2 في نهائي البطولة.

ونقلت وكالات أنباء روسية عن بوتن قوله: “كان النهائي رائعا”، وفق ما ذكرت وكالة رويترز.

وأكد الرئيس الروسي أن بلاده، ستمد العمل بنظام السفر إليها من دون تأشيرة مسبقة حتى نهاية 2018.

وكانت روسيا قد سمحت لجماهير كرة القدم بالسفر إليها من دون تأشيرة مسبقة لحضور النهائيات، بمجرد حصولها على بطاقات الهوية الخاصة بالمشجعين، التي كانت تصدر لها مع تذاكر المباريات.

وأضاف بوتن: “أعتقد بأننا سنقوم بالتالي، بالنسبة للجماهير غير الروسية التي تحمل حاليا بطاقات الهوية الخاصة بالمشجعين، فإننا سنتيح لهم إمكانية الدخول لروسيا دون تأشيرة مسبقة لعدة مرات حتى نهاية العام”.