رونالدو يصل الى تورينو عشية تقديمه كلاعب جديد ليوفنتوس

وصل النجم الدولي البرتغالي كريستيانو رونالدو الى تورينو الأحد 15 يوليوز، تحضيرا لتقديمه كلاعب جديد ليوفنتوس بطل الدوري الإيطالي في المواسم السبعة الأخيرة، وذلك بحسب ما أعلن الأخير.

وكتب يوفنتوس في حسابه على تويتر أن رونالدو “يحط الآن في تورينو” وذلك بصحبة صورة للنجم البرتغالي مع صديقته جورجينا رودريغيز أمام طائرة خاصة جاءت بهما الى إيطاليا عبر مطار كاسيلي في تورينو.

ونشر يوفنتوس فيديو للطائرة الخاصة تحط في المطار قبل أن ينزل منها رونالدو، ثم رافقه مسؤولو النادي في سيارة ذات نوافذ سوداء.

وكان من المتوقع أن يصل رونالدو الى ايطاليا صباح الاثنين 16 يوليوز بعد أن فاجأ العالم بقرار الرحيل عن ريال مدريد الإسباني المتوج معه بلقب دوري ابطال اوروبا في المواسم الثلاثة الأخيرة، والانتقال الى يوفنتوس.

وذكرت صحيفة “لا ريبوبليكا” أنه كان من المتوقع أن يستقبله ما يصل الى 20 ألف مشجع. لكن رونالدو الذي فاز بأربعة من الألقاب الخمسة الأخيرة لدوري أبطال أوروبا مع عملاق مدريد، سيتوجه الى ملعب “اليانز ستاديوم” من أجل أن يخضع الاثنين 16 يوليوز الخضوع للفحص الطبي الروتيني قبل تقديمه أمام وسائل الاعلام في مؤتمر صحافي مقرر الساعة 16,30 بتوقيت غرينيتش.

وسيوقع النجم الفائز بجائزة الكرة الذهبية خمس مرات عقدا مدته أربع سنوات بقيمة 30 مليون يورو في الموسم، وذلك في صفقة تقول وسائل اعلام ايطالية انها ستكلف يوفنتوس 350 مليون يورو.

وذكرت “لا ريبوبليكا” أن رونالدو سيلتقي فريقه الجديد الذي بدأ تحضيراته للموسم المقبل، بعد ظهر الاثنين لكنه سينضم اليه رسميا في وقت لاحق من الشهر عندما يخوض جولته الصيفية في الولايات المتحدة.

وخطف يوفنتوس رونالدو في وقت لم تكن فيه علاقة الأخير بإدارة ريال في أفضل حالاتها، في ظل التقارير عن رغبة اللاعب بزيادة راتبه بشكل يوازي الأرجنتيني ليونيل ميسي (برشلونة الاسباني) والبرازيلي نيمار (باريس سان جرمان الفرنسي)، مقابل عدم تجاوب رئيس ريال فلورينتينو بيريز مع ذلك.

وودع رونالدو مشجعي النادي برسالة نشرت على الموقع الالكتروني لريال وجاء فيها “لقد فكرت كثيرا واعتقد ان الوقت قد حان لفتح مرحلة جديدة في حياتي، ولهذا السبب طلبت من النادي قبول انتقالي”.

وتابع “لدي شعور كبير بالشكر لهذا النادي وللمشجعين والمدينة”، مضيفا “أطلب من الجميع، وخصوصا مشجعينا ان يتفهموني”.

ويأتي رحيل رونالدو الذي انضم الى ريال في 2009 قادما من مانشستر يونايتد الانكليزي لقاء 94 مليون يورو (رقم قياسي في حينها)، بعد أسابيع من إعلان مدرب النادي الملكي الفرنسي زين الدين زيدان رحيله أيضا، بعدما قاد النادي مع رونالدو الى لقب دوري الأبطال لثلاثة مواسم تواليا.