“التعليم العالي”: فتح باب المنح الدراسية في الجامعة الأمريكية بدبي

أعلنت وزارة التعليم العالي الكويتية عن فتح باب التسجيل على مقاعد المنح الدراسية المقدمة من دولة الامارات العربية المتحدة بالجامعة الامريكية بدبي خلال الفترة من 22 وحتى 26 الجاري لاستكمال مرحلة البكالوريوس.

وقالت الوزارة في بيان صحفي تلقته وكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم الأثنين ان القبول سيكون طبقا لعدد من الشروط حيث يتوجب على الطالب تقديم كافة السجلات الرسمية للأعوام الثلاث الأخيرة وتصديق الشهادة من وزارتي التعليم العالي والخارجية الكويتية وسفارة دولة الامارات.

وأشارت الى انه على الطالب اجتياز الامتحان لتحديد المستوى للغة الإنجليزية الخاص بالجامعة او اجتياز امتحان ال (TOEFL)أو (IELTS) فضلا عن اجتياز امتحان تحديد المستوى لمادة الرياضيات الخاصة بالجامعة او امتحان ال (SAT) بمعدل 560 للرياضيات كحد أدنى.

وأوضحت الوزارة في بيانها متطلبات الإضافة للهندسة وهي اجتياز امتحان الجامعة في مادتي الكمبيوتر والرياضيات وتلقي الطالب لدروس مادة الفيزياء في المرحلة الثانوية إضافة الى مادتين اضافيتين من مواد العلوم المخبرية كالكيمياء والأحياء.

وقالت ان متطلبات القبول الإضافية للهندسة المعمارية عبارة عن محفظة يتم تقديمها عبر الانترنت من خلال البريد الالكتروني (archportfolio@aud.edu) تتضمن ثلاث أعمال فنية من انتاج الطالب من لوحات او رسومات او صور اونماذج مع فقرة قصيرة تعليقا على كل عمل.

وأشارت الى انه يتطلب أيضا صور لثلاث مبان مختارة من جميع أنحاء العالم مع فقرة قصيرة تبرر سبب اختيار كل مبنى على أن يكون المعدل لكل التخصصات 90 في المئة.