“الخدمة المدنية”: انطلاق المرحلة الثانية من النظام المتكامل للأجور في 18 جهة حكومية

أعلن ديوان الخدمة المدنية الكويتي اليوم الاثنين انطلاق المرحلة الثانية من تطبيق النظام المتكامل الجديد الخاص بأجور ومرتبات القطاع الحكومي وما ينظمها من تشريعات وقرارات إدارية في 18 جهة حكومية.

وقال (الخدمة المدنية) في بيان لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) إنه تم تقسيم الجهات ال 18 إلى ثلاث مجموعات حسب الخطة الزمنية المعدة لذلك مشيرا إلى أن التطبيق الفعلي للمجموعة الأولى بدأ يوم أمس الأحد.

وأضاف البيان أن باقي المجموعات سيتم تطبيقها في مراحل لاحقة تشمل باقي الجهات الحكومية والبالغ عددها 48 جهة حكومية.

وأوضح أن قطاع شؤون نظم المعلومات بالديوان قام اليوم بتدريب تعريفي للنظم المتكاملة الجديدة والخدمات الإدارية الآلية التابعة لها للقياديين والإشرافيين وكوادر نظم وتكنولوجيا المعلومات وكوادر الادارات المالية والإدارية في ال 18 جهة لتطبيق النظام فيها نهاية مارس المقبل.

وأكد أن ذلك يأتي انطلاقا من حرص الديوان على مواكبة وتطبيق أحدث تكنولوجيا المعلومات والتطوير المستمر للخدمات الحكومية الإلكترونية ومعايير الحوكمة لتحقيق التنمية الإدارية المرجوة نحو حكومة ذكية تسهم في تنمية بيئة العمل الحكومي وتقدم الدولة نحو تنفيذ رؤية (كويت جديدة 2035).

وبين إلى أنه تم تطبيق النظام المتكامل الجديد المرتبط آليا بجهات مصدرة للبيان مثل وزارة الداخلية ووزارة الصحة والهيئة العامة للمعلومات المدنية والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية وجميع البنوك المحلية وغيرها من الهيئات التعليمية.

ولفت البيان الى أن ذلك يأتي في إطار الإنجازات الخاصة لرؤية الديوان نحو تطوير أنظمة (الخدمة المدنية) بما يتوافق مع متطلبات التنمية الإدارية وما يترتب عليها من تطوير أدوات قياس الأداء وذكاء الأعمال وسرية المعلومات مما يعود بالكثير على الدولة والاهم منها رفع كفاءة الاداء الحكومي وزيادة انتاجيته.

وكان ديوان الخدمة المدنية أعلن في وقت سابق عن البدء بتنفيذ التطبيق المرحلي للنظام المتكامل الجديد الخاص بأجور ومرتبات العاملين بالقطاع الحكومي في الثاني من الشهر الجاري في ثلاث جهات حكومية هي وزارة النفط والأمانة العامة للأوقاف والهيئة العامة للرياضة.