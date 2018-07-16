محمد براك المطير لرئيس الوزراء: بعد كتاب “بيت التمويل” إلى “الأهلي المتحد”.. هل هناك الآن من يشكك باستجوابنا؟

تعليقا على الكتاب الذي وجهه بيت التمويل الكويتي إلى البنك الأهلي المتحد -البحرين، خاطب النائب محمد براك المطير رئيس الوزراء ووزيري المالية والتجارة قائلا: الى رئيس الوزراء وكذلك وزير المالية وزميله وزير التجارة كتاب بيت التمويل الى البنك الأهلي المتحد.. هل تعلم به ام لا؟. وأضاف عبر حسابه في تويتر “ان كنتوا تعلمون فهي كارثة وإن كنتم لا تعلمون فهي كارثة اكبر.. هل هناك الان من يشكك باستجوابنا؟”. كان بيت بيت التمويل الكويتي (بيتك) وجه كتابا للبنك الأهلي المتحد -البحرين لتوقيع مذكرة تفاهم وسرية معلومات لبدء دراسات التقييم وما يرتبط بذلك من أعمال لبحث إمكانية وأدوات توحيد الأعمال ودراسة جدوى لخلق كيان مصرفي جديد.