وفيات الاثنين 16 يوليو 2018

فيصل حذافة سعيد العنزي، «75 عاماً»، شيع، للرجال: القيروان، الخيمة عند دوار القيروان، على الدائري الخامس، ت: 99909063. سعاد حسنين محمد عوض،أرملة عيد هادي العميري العازمي، «71 عاماً»، شيعت، صباح السالم، ق13، ش2، ج3، م27، ت: 99494555.

مريم عبدالرحيم إبراهيم عوض، زوجة زكريا عبدالله علي الرويح، «74 عاماً»، شيعت، للرجال: ديوان الرويح، الشامية، ق9، ش91، م1، للنساء: القادسية، ق8، ش81، م10، ت: 99589998 – 66162727 – 22555288.

شريفة غانم عبداللطيف الغانم، أرملة يوسف زيد الخبيزي، «75 عاماً»، شيعت، للرجال: الشامية، ق10، ش19، م2، ديوان الخبيزي، للنساء: الفيحاء، ق9، ش95، م1، ت: 99626262 – 90000881.

طيبة عبدالعزيز الدويسان، «76 عاماً»، شيعت، الشامية، ق2، ش25، م5، ت: 99790890.

محمد جواد جعفر الفيلي، «63 عاماً»، شيع، الدسمة، ديوان الشواف، ق3، شارع القاهرة، ت: 99099885.

حمزة عباس حسن عبدالرحيم، «66 عاماً»، شيع، للرجال: الجابرية، حسينية البلوشي، للنساء: الرميثية، ق2، ج2، شارع جمعان الحريتي، حسينية أم خالد، ت: 97373949 – 60044007.