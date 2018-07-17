السفير العراقي: بغداد طمأنت الكويت بشأن الأحداث الجارية في محافظات الجنوب

أكد سفير العراق لدى الكويت علاء الهاشمي، أمس الاثنين، أن بلاده وعبر أعلى جهة سياسية طمأنت الكويت وسمو الأمير الشيخ صباح الأحمد بشأن ما يجري حاليا في عدد من المحافظات بجنوب العراق.

وأشاد الهاشمي في تصريح للصحافيين على هامش مشاركته في حفل سفارة جمهورية الصين الشعبية لدى الكويت بعيد تأسيس جيش التحرير الصيني بمبادرة سمو الأمير لمساعدة العراق في تجاوز محنته، مضيفا أن سمو الأمير «دائما صاحب مبادرات ومواقف حكيمة».

واعتبر أن ما يحدث في بعض المحافظات الجنوبية في بلاده «هو قضية داخلية مستحقة حاول بعض السياسيين العراقيين استغلالها لمصالح انتخابية».يذكر أن سمو الأمير الشيخ صباح الأحمد كان قد تلقى اتصالا هاتفيا، أمس الأول الأحد، من رئيس مجلس الوزراء العراقي الدكتور حيدر العبادي طمأن فيه العبادي سمو الأمير على الأوضاع الأمنية الجارية في بعض المحافظات.

وأكد سمو الأمير خلال الاتصال استعداد الكويت لتقديم كل دعم ممكن للعراق ليتمكن من تجاوز ما يمر به من أحداث.وكانت عدة محافظات في جنوب العراق قد شهدت في الأيام الأخيرة مظاهرات حاشدة احتجاجا على سوء الخدمات واستمرار انقطاع التيار الكهربائي ونقص المياه وطالب المتظاهرون بتحسين الخدمات وتأمين فرص العمل للعاطلين ومحاربة الفساد المالي والإداري.