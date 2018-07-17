تحرك سريع من الجهات السعودية بسبب فيديو #ام_تعذب_بنتها

انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو، قيل إنه صور في السعودية، لامرأة تجردت من مشاعر الأمومة،، الأمر الذي دفع الجهات المختصة إلى التحرك على وجه السرعة.

ودفع الفيديو، الذي تظهر فيه امرأة مجهولة الهوية، وهي تقوم بخنق ابنتها الرضيعة، وزراة العمل والتنمية الاجتماعية في السعودية إلى التحرك، الثلاثاء.

وقال المتحدث الرسمي للوزارة، خالد أبا الخيل، في تغريدة على “تويتر”: “تلقى مركز بلاغات العنف الأسري بلاغ التعنيف ويتم الآن سرعة التدخل”.

وأردف قائلا تحت وسم “ام_تعذب_بنتها”: “تم الطلب عاجلا من الجهة الأمنية المختصة تزويد وحدة الحماية الاجتماعية بمعلومات للوصول لهذه الحالة”.

وكانت صحيفة المواطن الإلكترونية في السعودية أول من نشر الفيديو القاسي، مساء الاثنين، وقالت إنه “لأم تعذب طفلتها بسبب مشاكل أسرية”.

وأعاد ناشطون تداول الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي تحت وسم “أم_تعذب_بنتها”، مطالبين الجهات المختصة بسرعة التدخل، وهو ما تحقق فعلا.