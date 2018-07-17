“الداخلية والدفاع”: جواز سفر “خاص” للنواب السابقين والقياديين المتقاعدين بالدواوين الثلاثة

احالت لجنة الداخلية والدفاع البرلمانية إلى مجلس الأمة التقرير المتعلق بمنح أعضاء مجلس الأمة السابقين والقياديين المتقاعدين بالديوان الأميري وديوان سمو ولي العهد وديوان سمو رئيس مجلس الوزراءـ جواز سفر خاصا، تسهيلا عليهم في تنقلاتهم في مختلف دول العالم ولحساسية مناصبهم التي تقلدوها.

ووافقت اللجنة على الاقتراح بقانون المقدم من عدد من النواب والمحال إليها من اللجنة التشريعية البرلمانية التي وافقت عليه، لأنه لا يتضمن شبهة مخالفة احكام الدستور ولا مانع قانوني يحول دون الأخذ به، وأوصت اللجنة قبل احالته إلى لجنة الداخلية والدفاع بمنح جواز سفر خاص لأعضاء مجلس الأمة السابقين أسوة بالقياديين المتقاعدين في الديوان الأميري وديوان ولي العهد وديوان رئيس مجلس الوزراء لأنه لم يكن ضمن الاقتراح المقدم.

يذكر أن التعديل كان اضافة بند جديد للمادة 8 من القانون1962/‏11 في شأن جوازات السفر وكان القانون يمنح الجواز الخاص فقط لأبناء الأسرة الحاكمة والموظفين العاملين من درجة وكيل وزارة فما فوق ومن في حكمهم وأعضاء مجلس الأمة والوزراء السابقين والسفراء والوزراء المفوضين السابقين والموظفين الكويتيين في جامعة الدول العربية، والكويتيين الملحقين بالبعثات الديبلوماسية وبعثات المنظمات الدولية وزوجات أبناء الأسرة الحاكمة والكويتيين العاملين في جامعة الدول العربية وأعضاء مجلس الأمة وأبنائهم القصر وزوجات افراد الفئات الأخرى واولادهم القصر المسافرين في صحبتهم.