أول قافلة من حجاج #إيران تصل #السعودية غداً

قال رئيس منظمة الحج والزيارة الإيرانية، حميد محمدي، إن أول قافلة من الحجاج الإيرانيين ستصل إلى الأراضي السعودية، غدًا الأربعاء.

وأوضح محمدي، في تصريح للتلفزيون الإيراني الرسمي، الثلاثاء، أن 86 ألف إيراني سيؤدون فريضة الحج هذا العام.

ولفت إلى أن أول مجموعة من الحجاج ستنطلق غداً من مطار الامام الخميني في طهران، إلى الأراضي المقدسة.

وبيّن محمدي أنّ شركتي الخطوط الجوية الإيرانية والسعودية ستنظمان 310 رحلات للحجاج الإيرانيين.

وأفاد محمدي بأن كل واحد من الحجاج يمكنه أن يسحب فقط 200 دولار من البنك الوطني، وذلك وسط أزمة في إيران جراء شح العملات الأجنبية.