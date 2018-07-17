السجن 15 يوماً لمقتحمات المباراة النهائية ورفيقهن

عاقبت محكمة في موسكو أمس أربعة أعضاء في مجموعة روسية معارضة اقتحموا الملعب في نهائي كأس العالم لكرة القدم بين فرنسا وكرواتيا يوم الأحد بالسجن لمدة 15 يوما.

وكان اقتحام الملعب من قبل أعضاء المجموعة المعارضة في بداية الشوط الثاني من المباراة النهائية في استاد لوجنيكي في موسكو عملا جريئا في حضور الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ومسؤولين كبار آخرين من كافة أنحاء العالم.

كما منع القاضي الأربعة من حضور أي أحداث رياضية لمدة ثلاث سنوات.

والأربعة هم بيوتر فرزيلوف، هو الذكر الوحيد، وفيرونيكا نيكولشينا وأولجا باختوسوفا وأولجا كوراتشيوفا.

وقالت كوراتشيوفا إن اقتحام الملعب، الذي تسبب في إيقاف المباراة لفترة قصيرة، كان يهدف إلى الترويج لحرية التعبير وإدانة سياسات الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا)