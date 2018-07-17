وفيات الثلاثاء 17 يوليو 2018

جمال عبدالكريم علي عبدالله الربيع، «53 عاماً»، شيع، للرجال: العمرية، ق1، ش103، م27، ديوان الربيع، للنساء: الأندلس، ق4، ش5، م185، ت: 99599151.

مريم محمد حسين، زوجة صادق خلف الجمعة، «78 عاماً»، شيعت، للرجال: الدعية، حسينية بوعليان، للنساء: مشرف، ق1، ش9، م23، ت: 97207208.

يعقوب بدر جاسم عبدال، «63 عاماً»، شيع، للرجال: مشرف، مسجد الوزان، للنساء: بيان، ق10، ج1، ش الأول، م31، ت: 94006580 – 25390899.

يعقوب أحمد حسن الشراح، «73 عاماً»، التشييع بعد صلاة عصر الأربعاء، للرجال: اليرموك، ق3، ش2، ج16، م15، للنساء: مشرف، ق6، طريق 42، م5، ت: 99625060 – 99101212.

مرزوقة عطي غنام العازمي، أرملة سعد صقر الزريج، «84 عاماً»، التشييع بعد صلاة عصر الأربعاء، بمقبرة صبحان، الرميثية، ق2، ش20، م24، ت: 50666896.