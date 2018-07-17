الجارالله: زيارة الجبير تأتي للتوقيع على مجلس التنسيق الكويتي السعودي المشترك

قال نائب وزير الخارجية الكويتي خالد الجارالله اليوم الثلاثاء إن زيارة وزير خارجية المملكة العربية السعودية عادل الجبير إلى البلاد تأتي في إطار التوقيع على مجلس التنسيق المشترك بين البلدين الشقيقين.

وأوضح الجارالله في تصريح للصحفيين على هامش مشاركته في الحفل الذي أقامته السفارة المصرية لدى الكويت بمناسبة الذكرى ال66 لثورة ال23 من يوليو أن هذا المجلس معنى بأطر التعاون المشترك ويسعى لتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.

وحول ما إذا كان المجلس سيدرس إعادة تشغيل حقل النفط الحدودي بين البلدين قال الجارالله إن “هناك اتصالات وبحث متواصل مع الأشقاء في المملكة فيما يتعلق بالمنطقة المقسومة وسنصل إلى اتفاق إن شاءالله” موضحا أن “زيارة الوزير الجبير تنحصر فقط في التوقيع على مجلس التنسيق”.

وفيما يتعلق بالاجتماع النيابي الحكومي الذي عقد اليوم بناء على طلب تقدم به مجموعة من النواب لبحث وتدارس آخر مستجدات الأوضاع السياسية والأمنية في العراق وتداعياتها واحتمالاتها وكيفية التعاطي معها قال الجارالله إن الشيخ صباح خالد الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء بالإنابة وزير الخارجية “اجتمع مع النواب برئاسة رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم وتم استعراض آخر التطورات في العراق والمنطقة بشكل عام فضلا عن بحث الرؤى المشتركة لمعالجة تلك الأوضاع”.

وبسؤاله عن موعد انعقاد اللجنة الكويتية المصرية المشتركة أفاد بأنها “ستعقد نهاية هذا العام في الكويت”.

وأعرب الجارالله عن سعادته بمشاركته حفل السفارة المصرية بمناسبة الذكرى ال66 لثورة ال23 من يوليو “التي فجرت مشاعر العرب جمعيا” متمنيا لمصر قيادة وشعبا دوام التقدم والازدهار.