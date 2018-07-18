عناوين الصحف الكويتية ليوم الأربعاء 18 يوليو 2018

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18 يوليو، 2018
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نجم #فرنسا عثمان ديمبلي يتبرع لبناء مسجد في موريتانيا
منذ 2 ساعتين
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السجن 15 يوماً لمقتحمات المباراة النهائية ورفيقهن
منذ 9 ساعات
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تقارير اعلامية: زيدان يلحق بـ رونالدو في يوفنتوس
منذ 11 ساعة
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منذ 15 ساعة
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الدول العربية تخسر سباق التطور التكنولوجي
منذ 5 أيام
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روسيا 2018
نجم #فرنسا عثمان ديمبلي يتبرع لبناء مسجد في موريتانيا
منذ 2 ساعتين
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السجن 15 يوماً لمقتحمات المباراة النهائية ورفيقهن
منذ 9 ساعات
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تقارير اعلامية: زيدان يلحق بـ رونالدو في يوفنتوس
منذ 11 ساعة
أضف تعليق
تكريم “مبابي” بإطلاق اسمه على أضخم ثور في الأرجنتين
منذ 15 ساعة
تعليق واحد
اقتصاد
الملياردير “وارن بافيت” يتبرع لمؤسسات خيرية بأسهم قيمتها 3.4 مليار دولار
منذ 15 ساعة
أضف تعليق
بيت التمويل الكويتي يدعو “الأهلي المتحد -البحرين” لتوحيد أعمالهما وخلق كيان مصرفي جديد
منذ يوم واحد
أضف تعليق
مصر.. الدراجات الهوائية وسيلة للفرار من غلاء الوقود
منذ 4 أيام
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الدول العربية تخسر سباق التطور التكنولوجي
منذ 5 أيام
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تحقيقات
حوارات
شعراء سبر
سبر القوافي
كاريكاتير
بورتريه
” هات اذنك “
سبر ميديا
فيديو سبر
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روسيا 2018
نجم #فرنسا عثمان ديمبلي يتبرع لبناء مسجد في موريتانيا
منذ 2 ساعتين
أضف تعليق
السجن 15 يوماً لمقتحمات المباراة النهائية ورفيقهن
منذ 9 ساعات
أضف تعليق
تقارير اعلامية: زيدان يلحق بـ رونالدو في يوفنتوس
منذ 11 ساعة
أضف تعليق
تكريم “مبابي” بإطلاق اسمه على أضخم ثور في الأرجنتين
منذ 15 ساعة
تعليق واحد
اقتصاد
الملياردير “وارن بافيت” يتبرع لمؤسسات خيرية بأسهم قيمتها 3.4 مليار دولار
منذ 15 ساعة
أضف تعليق
بيت التمويل الكويتي يدعو “الأهلي المتحد -البحرين” لتوحيد أعمالهما وخلق كيان مصرفي جديد
منذ يوم واحد
أضف تعليق
مصر.. الدراجات الهوائية وسيلة للفرار من غلاء الوقود
منذ 4 أيام
أضف تعليق
الدول العربية تخسر سباق التطور التكنولوجي
منذ 5 أيام
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رئيس الوزراء العراقي: لا مخاوف من المظاهرات بل من أعمال العنف لبعض المندسين
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